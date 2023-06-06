Посевная кампания завершилась в СКО

Сегодня на заседании правительства подвели итоги весенне-полевых работ. Как отчитались главы регионов, посевная кампания прошла в оптимальные сроки. Урожай в этом году ждут в пределах среднегодового. Общая посевная площадь по стране составила 23,4 млн гектаров. Это на 69 тысяч больше, чем в прошлом году. О том, как прошла посевная кампания в Северо-Казахстанской области, главе правительства доложил Айдарбек Сапаров. Аким области отметил, что посевная площадь сельскохозяйственных культур в области в этом году составила 4,5 млн гектаров. Чуть больше 3 млн выделили под зерновые, 960 тысяч — под масличные, под кормовые — около 355 тысяч. В 2023 в оборот дополнительно вовлекли 90 тысяч гектаров. В рамках диверсификации посевные площади чечевицы увеличили до 100 тысяч, подсолнечника до 125 тысяч гектаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Для насыщения внутреннего рынка социально значимой продукцией мы увеличили посевы гречихи в 3 раза, картофеля, моркови и капусты в 2 раза. Эти меры позволят полностью закрыть потребность региона. В рамках улучшения агротехнических мероприятий в этом году североказахстанские аграрии закупили 180 тыс тонн минеральных удобрений. Это позволяет увеличить урожайность сельхозпродукции на 3-5 центнеров. Посевная кампания проводилась в благоприятные агротехнические сроки. Сегодня на полях хозяйства начинают химическую обработку.

На проведение весенне-полевых работ в этом году было выделено порядка 74 тыс тонн удешевленного дизельного топлива. В посевной кампании задействовали более 15 тысяч единиц техники. С начала года аграрии региона дополнительно приобрели около 1100 единиц техники и оборудования на сумму в 21 млрд тенге.

Анна Потеряева