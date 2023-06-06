Литературный вечер, посвященный творчесту А.С. Пушкина и Абая Кунанбаева, прошел в Доме дружбы

Литературный праздник прошел в областном филиале ассамблеи народа Казахстана. Посвятили его Международному дню русского языка, дню рождения А.С. Пушкина и творчеству Абая. Произведения Александра Пушкина и Абая Кунанбаева рассказывают о любви к родине, о культуре двух народов. Главные мысли в их творчестве направлены на нравственные цели воспитания и образования человека. Об этом сегодня и говорили собравшиеся в зале.

НАДЕЖДА РУДИКОВА, пресс-секретарь СКФ РОО «Русская община Казахстана»:

— Два великана, две великие культуры представляют эти таланты. Они создают связующий мост между культурой русской и казахской. И поэтому сегодняшнее мероприятие посвящено творчеству этих двух поэтов. Участниками мероприятия стали школьники и ученики школы искусств. Они исполнили произведения великих поэтов, а также поучаствовали в конкурсе рисунков, посвященных стихотворениям Пушкина и Абая.

В этом году исполняется 200 лет с написания известного романа «Евгений Онегин». На вечер пригласили участников молодежной студии «Глагол». Они прочли отрывки из романа и предоставили гостям возможность окунуться в атмосферу того времени. А студенты колледжа искусств исполнили песню «Татьянаның хаты». Она является переводом письма Татьяны к Евгению Онегину и появилась благодаря переводу Абая Кунанбаева.

— Мне очень нравится, как читают стихи. Я и сама участвую в таких мероприятиях. Я люблю Пушкина, очень люблю его произведения. Он писал достаточно легко. Абая тоже люблю. Он достаточно хороший писатель. Мне очень нравится и казахская культура тоже.

Единение творчества двух поэтов прослеживается и в стихах, и в прозе. Созвучны тематика, сюжеты, образы. Именно благодаря их вкладу в развитие культуры русского и казахского народов 6 июня является знаменательным днем для всех, кто любит творчество и литературу.