Главой государства подписан Закон «О ратификации Соглашения об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества»

Этот закон предназначен для подтверждения участия страны в создании и функционировании Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Соглашение было подписано между государствами Центральной Азии и нацелено на развитие экономического сотрудничества в этом регионе. Институт ЦАРЭС предполагает создание механизмов и инструментов для стимулирования торговли, инвестиций и экономического развития между участниками сотрудничества.

Целью ЦАРЭС является содействие устойчивому экономическому росту и повышению благосостояния стран Центральной Азии.