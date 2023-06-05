С начала года просроченная задолженность казахстанцев в банках превысила 393 млрд тенге. С января объем просроченной задолженности вырос на 10,8%. Основная доля плохих займов приходится на потребительские кредиты — 317,5 млрд тенге. Больше всего задолжали банкам жители Алматы — более 166 млрд тенге. А вот СКО показывает наименьший по стране объем плохих кредитов — 3,8 млрд тенге. Помимо этого, в РК стал меньше кредитоваться у банков крупный бизнес. На 1 мая этого года общая сумма банковских займов МСБ составила 6,8 трлн тенге, что на 4,6% больше, чем 1 января этого года. Между тем крупные субъекты предпринимательства оформили ссуды на сумму 4,9 трлн тенге. При этом в сравнении с началом года этот показатель сократился на 160 млрд тенге. В целом, объем выданных кредитов составил почти 11,8 трлн тенге.



Анастасия Кузнецова