Автопробег, посвященный Дню государственных символов, организовали в Петропавловске

В День государственных символов в Петропавловске организовали автопробег. В нем приняли участие активные североказахстанцы. Колонна машин с развевающимися флагами двинулась с центральной площади Петропавловска. Участники автопробега преодолевали километры со звуком сигнала и патриотичными песнями, которые звучали из автосалонов.

Подарили праздничное настроение автомобилисты жителям сёл Кызылжарского района. Маршрут — Бесколь, Байтерек, Новокаменка, Архангельское, Петерфельд.

В праздничном автопробеге участвовали целыми семьями, кто- то вместе с друзьями. Для представительницы ассоциации деловых женщин СКО Альфии Орумбаевой это первый автопробег.

АЛЬФИЯ ОРУМБАЕВА, участница автопробега:

— Очень довольна, потому что внутри такой дух патриотизма. С праздником! С Днем национальной символики РК! Я желаю нашей стране мира, процветания и, конечно, счастья всем жителям нашей республики.

Преодолев маршрут, участники автопробега вернулись к театру им.Н.Погодина.

ЖАНАТ КАКИМОВ, руководитель молодёжного ресурсного центра г.Петропавловска:

— На ежегодной основе ко Дню государственных символов, ко Дню Республики, ко Дню Независимости всегда проводятся автопробеги. Действительно, показывают заинтересованность участники. Это популяризация государственных символов РК.

В День государственных символов преодолели километры порядка 20 автомобилей.

Анастасия Кузнецова

