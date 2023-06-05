44 года за рулём трактора: Человек труда живёт в селе Горьковском

Михаил Астапович живет в селе Горьковском всю свою жизнь. Здесь он окончил школу, поступил в Боровское училище на строителя. Но вскоре понял, что техника ближе его душе и ушел в механизаторы. Отучился полгода тогда ещё в городе Ленинграде, получил права и вернулся на Родину. С 17 лет он служит на благо родного края. Сейчас у Михаила 6 детей и 8 внуков. Некоторые пошли по стопам отца.

МИХАИЛ АСТАПОВИЧ, механизатор ТОО «Ақ-Ниет-Агро и К», Акжарский район:

— У меня сын — механизатор. Он тоже после окончания школы остался в ВТШ, ушёл в армию, вернулся и приступил к работе. В соседнем хозяйстве он работает.

Стаж у Михаила Дмитриевича — 44 года. Говорит, в первое время было тяжеловато работать, потому что многое не знал. Приходилось у старших расспрашивать, как и что. Теперь он рассказывает молодым работникам о тонкостях профессии.

МИХАИЛ АСТАПОВИЧ, механизатор ТОО «Ақ-Ниет-Агро и К», Акжарский район:

— У нас все идет на будущий урожай. Осенью зябь пашется. Пары с удобрением. Без удобрений сейчас урожай хороший не возьмешь. После пашки зяби у нас идёт подготовка к снегозадержанию. Весной в короткие сроки, в этом году вообще за неделю на всей площади произвели закрытие влаги. В нынешний период мы закончили посевную. Сейчас ставим технику на консервацию. Будем выгонять комбайны. Готовится уже к уборочным работам, ремонту.

Товарищество «Ак-Ниет-Агро и К» с. Горьковского открылось в 2018 году и сразу начало наращивать обороты. Ранее посевная площадь составляла 4100 га, сейчас расширена до 16 тысяч.

МАРАТ ШАПЕНОВ, директор ТОО «Ақ-Ниет-Агро и К», Акжарский район:

— У нас в этом году 7 посевных комплексов. Приобрели камазы, всю необходимую технику для посевных работ. И также 16 комбайнов для уборки. Также в этом году приобрели удобрения.

Всего в товариществе трудятся 190 человек.

Диана Салихова