Зарплаты работников коммунальных служб в Казахстане могут быть повышены до 50%, согласно заявлению Министерства национальной экономики. Это позволит улучшить доходы около 200 тысяч работников и снизить текучесть кадров. Повышение зарплаты также будет распространяться на гражданских служащих и будет осуществляться в течение четырех лет.

До сих пор уже были увеличены зарплаты более 1,1 миллиона работников бюджетной сферы, а также предприняты меры по устранению разрыва в оплате труда в ряде предприятий. В рамках этой инициативы ожидается увеличение средней зарплаты для медицинского персонала и работников социального обеспечения.

Общее количество занятого населения Казахстана составляет 9 миллионов человек, включая наемных работников и самозанятых.