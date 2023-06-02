Сегодня стартует прием заявлений на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру. Регистрация открыта до 15 июля на сайте Национального центра тестирования Миннауки и высшего образования РК.

Даты тестирования будут доступны в личном кабинете абитуриента 18 июля. Само тестирование пройдет с 20 июля по 10 августа и будет состоять из трех блоков. Проходной балл для поступления в магистратуру составляет 75 баллов для научно-педагогической программы и 50 баллов для профильной программы.

Апелляцию можно подать после окончания тестирования. На следующий учебный год предусмотрено более 13 тысяч грантов на обучение в магистратуре.