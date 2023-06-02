Рабочая сила в Казахстане достигла 9,4 млн человек в 2022 году, увеличившись на 448 тысяч человек за последние 10 лет. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Из общего числа занятых, 6,8 млн человек являются наемными работниками, а 2,1 млн человек самостоятельно занимаются предпринимательской деятельностью, включая 1,6 млн индивидуальных предпринимателей. Сектор малого и среднего бизнеса также продемонстрировал рост, с увеличением числа субъектов на 27% до 1,8 млн и численности занятых в этом секторе на 18,3% до 4,1 млн человек. Доля малого и среднего бизнеса в экономике выросла с 33,3% до 36,5%.

Куантыров также отметил, что 5,2% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, уровень безработицы составил 4,9%, а доля оплаты труда в ВВП составила 30,8%.