Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза. В аэропорту Президента Казахстана встретил Председатель Кабинета министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Ожидается, что в саммите наряду с Касым-Жомартом Токаевым примут участие Президент Европейского Совета Шарль Мишель, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.