57 га лесного фонда пострадали от пожаров в СКО

14 лесных пожаров произошло в СКО с начала пожароопасного периода. В огне пострадали 57 гектаров лесного фонда. Общий ущерб составил почти 4 млн тенге. Эти данные озвучил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбут Исманов на брифинге в региональной службе коммуникаций. Чтобы не допустить случаев возгорания зелёных насаждений, лесники со спасателями принимают все необходимые меры. Лесные хозяйства региона укомплектовали 25 пожарными автомашинами, 16 станциями, тракторами, патрульными автомобилями, средствами радиосвязи и системой видеонаблюдения. Особое внимание — минерализованным полосам.

БЕЙБУТ ИСМАНОВ, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— При плане в 1128 км выполнено устройство на 400 км, уход за минполосами проведен на 3 300 км. В текущем году причинами лесных пожаров являются — 1 сельхозпал, установлено виновное лицо, 3 случая от автомобильных дорог, 1 — обрыв линии электропередач и 9 фактов — это неконтролируемое сжигание травянистой растительности и пожнивных остатков.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— На территории нашей области складывается аномальная погода, то есть, у нас температура очень высокая, для нашего региона непривычная. В этой связи пожароопасный период набирает полный оборот. Ещё раз хотелось бы обратиться к гостям и жителям области, что в такой период строго надо соблюдать правила пожарной безопасности как на территории лесного фонда, так и в жилой зоне.

Алишер Ашимов