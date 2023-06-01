Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник представил план поддержки онкологических пациентов в Казахстане.

«Министерство здравоохранения в течение шести месяцев активно занималось подготовкой онкоплана. В него включены практически все направления: развитие ключевых институтов по онкологии, детская онкология и работа по поднятию уровня оказания медицинской помощи в регионах. У нас функционируют 20 онкодиспансеров и отделений по лечению онкологических больных. Будет увеличен бюджет на скрининг, появятся новые препараты по химиотерапии, появятся вакцины по онкологии, планируется модернизация оборудования онкологических диспансеров и наших республиканских центров», — рассказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций Вячеслав Дудник.