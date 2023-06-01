В ОКЦ развернулись две творческие площадки

В честь празднования 1 июня в областном центре творчества детей и юношества развернулись две площадки: рисунки на асфальте мелом и творческая мастерская.

ЛЮБОВЬ ФОМИЧ, методист областного центра творчества детей и юношества:

— Наш сегодняшний праздник разбит на очень большие творческие площадки. Концертная программа проходит в центре, на главной площади. Сейчас здесь присутствуют 21 школа, 31 школа, школа — лицей «Дарын», группа ОКЦ «Живая планета» и все желающие школы. Разрешите поздравить сегодня всех детей с праздником, который посвящён Международному дню защиты детей. Всем нашим детям веселых каникул.

Более 50 детей рисовали на асфальте цветными мелками. Многие из них изобразили свои мечты: куклы, машинки, цветы, солнце, радугу. Ребята верят, что этот праздник окутан атмосферой волшебства и чуда.

— Поздравляю всех с праздником! Желаю всем добра, радости и счастья в семье.

— Я рисую девочку, которая ловит лучики счастья солнцем. Оно дарит людям радость и тепло.

— Поздравляю всех с праздником — Днем защиты детей! Всем здоровья, счастья!

Также любой желающий мог смастерить свой остров детства. В общем, занятий — на любой вкус.

Камилла Карим