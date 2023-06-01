В Казахстане понятие «торговля людьми» на законодательном уровне приводят в соответствие с Палермским протоколом ООН

В ходе презентации проекта Закона «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» в Мажилисе Парламента РК вице-министр внутренних дел РК Ержан Саденов подчеркнул, что закон позволит выявлять потенциальных жертв не только полицией, но и другими госорганами.

«Проект закона сформирован из 6 глав и 22 статей. Он содержит: новый понятийный аппарат, ранее на законодательном уровне не установленный и впервые включающий такие понятия, как «жертва торговли людьми», «потенциальная жертва торговли людьми», «уязвимое положение», «субъекты противодействия торговле людьми», — сказал Ержан Саденов.

По его словам, принятие специального закона создаст базовую основу регулирования всей системы противодействия торговле людьми; определит круг и роль субъектов противодействия, а также механизм взаимодействия между ними.