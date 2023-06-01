Президент Казахстана обсудил планы Национальной академии наук и важность развития отечественной науки с президентом Национальной академии наук

В ходе встречи с президентом Национальной академии наук Кунсулу Закарьей Президент был ознакомлен с работой Национальной академии наук и ее будущими планами. Обсуждение также коснулось актуальных вопросов в научной сфере.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Академия должна играть ключевую роль в развитии науки в стране. Он поддержал новые подходы, направленные на укрепление связи между научно-технологической и экономической политикой государства. Президент отметил создание необходимых условий для развития отечественной науки, включая увеличение объемов и улучшение механизмов финансирования исследований. Он подчеркнул важность финансируемых научных проектов и исследований, а также их практическое применение в экономике.

В заключение, Президент выразил признание научной интеллигенции за ее вклад в развитие страны и пожелал успехов Кунсулу Закарье в ее ответственной работе.