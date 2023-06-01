Казахстан разрабатывает реестр профессий, необходимых для экономического развития страны

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова объявила, что реестр профессий, необходимых для экономики Казахстана, будет формироваться отраслевым советом при государственных органах.

Она также сообщила о разработке Атласа профессий для девяти ключевых отраслей страны, включающего 239 новых, 95 трансформирующихся и 129 исчезающих профессий. Правда, анализ региональных особенностей еще не завершен.

Министр описала алгоритм работы, включающий создание отраслевых советов, состоящих из представителей работодателей, образовательных учреждений и уполномоченных органов, которые будут определять список профессий, необходимых в ближайшие пять лет, и регулирование государством некоторых из них, а также вопросы сертификации.