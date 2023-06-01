Казахстан и Южная Корея согласовали дальнейшее развитие экономического сотрудничества

Встреча министра иностранных дел Южной Кореи Пак Чжина с заместителем Премьер-Министра Казахстана Муратом Нуртлеу завершилась с обсуждением увеличения товарооборота и развития экономических проектов. Южная Корея является одним из крупнейших инвесторов в Казахстане, сумма прямых инвестиций составила 8,5 млрд долларов.

Оба государства заинтересованы в дальнейшем увеличении инвестиций и создании благоприятных условий для южнокорейских компаний на казахстанском рынке.

В рамках официального визита министра иностранных дел Пак Чжина также состоится встреча с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. А визит Президента Южной Кореи в Казахстан запланирован на следующий год.