Депутатами Мажилиса был принят закон о расширении общественного контроля в Казахстане во втором чтении

Депутаты Мажилиса приняли закон «Об общественном контроле» во втором чтении. Законопроект направлен на повышение открытости государственных органов, квазигосударственного сектора и активизацию гражданской активности.

Депутаты внесли ряд поправок, включая общественный контроль над Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» и автономными организациями образования, упрощение процедуры подачи петиций и сокращение сроков их рассмотрения. Представители общественности и экспертного сообщества активно участвовали в разработке законопроектов.

Председатель Мажилиса отметил, что нормы закона отражают требования населения и позволяют контролировать деятельность квазигосударственных организаций.