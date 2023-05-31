В Казахстане разрабатывается Стратегия развития атомной отрасли. Об этом сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций. В соответствии с поручением, выданным Министерству, ведется работа над этой стратегией, в которой будут рассмотрены вопросы безопасности, выбора технологий и объема атомной энергии в энергобалансе.

Вице-министр также отметил, что вопрос выбора технологии и подрядчика для строительства атомной электростанции (АЭС) обсуждается на заседаниях межведомственной комиссии. Проведены серии опросов среди населения, а публичные слушания будут проведены в предполагаемом месте строительства АЭС.

Нурмаганбетов также подчеркнул, что согласно мнению экспертов различных стран, достижение углеродной нейтральности невозможно без использования атомной энергии. Учитывая планы Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году, АЭС имеет определенное место в энергобалансе страны.