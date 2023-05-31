Министерство энергетики приступило к реализации обновленной программы «Тариф в обмен на инвестиции», сообщил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов.

Главная цель программы — снизить износ электростанций страны на не менее чем 15% путем привлечения инвестиций в сектор генерации. Усиление существующих механизмов поддержки и обязательств предприятий является важной частью обновленной программы. Увеличение лимита возврата инвестиций позволит расширить пул проектов по модернизации и реконструкции станций с наивысшим уровнем износа, исходя из технического аудита и разработанного плана мероприятий.

Нурмаганбетов также отметил, что повышение предельного тарифа на услуги поддержания готовности электрической мощности обеспечит дополнительные средства на этапе реализации проектов.