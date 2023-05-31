Инновации в экосистеме здравоохранения обсуждались на мероприятии в столице Казахстана.

В рамках мероприятия эксперты обсудили последние технологические тренды и разработки в медицине, которые могут оказать влияние на будущее отрасли, и инновации в медицинской экосистеме Казахстана.

По словам директора центра развития инновационной экосистемы «QazInnovations» Мадияра Абилова, была поставлена задача провести исследование и прогнозирование технологий в области медицинских технологий с целью выявления проблем и вызовов для отрасли.

На заседании совета по технологической политике при Правительстве РК было определено три приоритетных направления, включая MedTech. Медицинская отрасль разделена на четыре основных отрасли в рамках MedTech: фармацевтику, искусственный интеллект, медицинское оборудование и медицинские изделия.