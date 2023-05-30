Горожане возложили цветы к памятнику М.Жумабаева

31 мая в Казахстане — День памяти жертв политических репрессий. 85 лет назад казнили одного из основоположников современной казахской литературы, активиста партии «Алаш» — Магжана Жумабаева. Почтить память и отдать дань уважения у памятника известному поэту собралось немало людей. Профессора, историки, общественные и научные деятели и многие другие. В руках у них букеты красных гвоздик, а в сердце — гордость за своего земляка.

АЯГАН БУРКИТБАЙ, и.о. директора института истории государства, доктор исторических наук:

— После долгих лет забвения, после тяжелейших испытаний имена казахстанцев, которые отдали свою жизнь за свободу и демократию, за лучшее будущее, возращаются в историю.

3 года назад указом главы государства была создана комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. В Петропавловск съехались учёные из разных стран для проведения исторических работ, ход которых представят сегодня в рамках международного форума.

АЯГАН БУРКИТБАЙ, и.о. директора института истории государства, доктор исторических наук:

— Задача данного форума — обсудить вопросы, условия, при которых случались эти ужасающие события. А также выявить судьбу М.Жумабаева. До сих пор неизвестно место его гибели. Очень много теорий, версий о том, погиб ли он в лагерях в 1938 году или же это случилось позже. Ученые очень серьезно работают над этой программой. Ученые в течение трех лет работают не только в казахстанских архивах, также в российских, европейских, польских архивах.

Магжан Жумабаев сделал много для борьбы с тоталитарным режимом того времени. Он активно работал с молодежью, чтил свои корни и всегда боролся за справедливаость. Его имя необходимо помнить, говорит декан факультета Kozybayev University Зауре Картова, как и имена многих других земляков, ставших жертвами политических репрессий.

ЗАУРЕ КАРТОВА, декан факультета истории, экономики и права Kozybayev University:

— Учёные, приехавшие из разных регионов нашей республики, которые будут говорить о наследии великого акына. О том, какие взгляды должны формироваться на историю, какой должна быть историческая память. Она должна быть основой для консалидации всего казахастанского общества.

Возложение цветов к памятнику М.Жумабаева в университете проводят каждый год.

Диана Салихова