Актуальные вопросы развития газовой отрасли рассмотрены на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова

Премьер-Министр Алихан Смаилов встретился с руководителями центральных государственных органов и национальных компаний, чтобы обсудить меры, направленные на реализацию новых производственных и инфраструктурных проектов, газификацию северных и восточных регионов, а также обеспечение топливом жителей, промышленных предприятий и коммунальных служб.

Также были рассмотрены вопросы, связанные с увеличением добычи и производства газа, сокращением потерь газа, повышением эффективности его использования и учета.

По итогам обсуждения Премьер-Министр поручил уполномоченным госорганам и заинтересованным нацкомпаниям обеспечить своевременную реализацию мер развития отрасли.