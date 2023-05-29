Второй этап Кубка Казахстана по трофи-рейдам прошел в Петропавловске

2 этап Кубка Казахстана по трофи-рейдам прошел в Петропавловске 28 мая. В этом состязании профессиональные гонщики, а также любители быстрой езды соревновались в преодолении бездорожья. Противостояние между участниками из разных регионов страны и соседней России развернулось в районе озера Малое Тинное.

ВАСИЛИЙ ВРЖЕЦ, организатор гонки:

— Первый этап прошел в Алматы. Всего 4 этапа, участники в разные города приезжают. Общие победители складываются уже в совокупности всех этапов. Сегодня завершающий день. Будет кольцевая гонка. Заявилось у нас около 18 экипажей.

Все участники в течение часа будут ездить по заранее определенному кольцу. Чем больше раз они смогут его преодолеть, тем выше их шансы на победу. В соревнованиях участвовали автомобили разных категорий, начиная от более простого транспорта, заканчивая вот такими модернизированными внедорожниками. Этой адаптированной под гонки по бездорожью машиной марки «Nissan» управляет 52-летняя анстанчанка Марина Насретдинова. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и бодибилдингу, призёр состязаний по трофи-рейдам не представляет своей жизни без быстрой езды.

МАРИНА НАСРЕТДИНОВА, участница гонки, г.Астана:

— Интерес у меня появился после того, как мой муж пришел в трофи. Мне понравилось, я годик за ним последила, посмотрела, и мы решили, что мне нужна тоже машина. У наших машин у всех есть прозвища. У меня Волчок. Когда мы его искали, смотрю, а он стоит серый, неказистый, мне он сначала не понравился, потом рассмотрели его. Естественно, поменяли колеса, поменяли двигатель, поменяли все, даже кузов отрезали. Машина видоизменилась очень сильно, особенно по техническим данным.

Для соревнований в профессиональной категории видоизменил свое авто и Бейбит Даутов. Его «УАЗ-469» преодолел много сложных участков трасс. Мужчина приехал из Кокшетау. В автоспорте он с 2016 года.

БЕЙБИТ ДАУТОВ, участник гонки, г.Кокшетау:

— Чемпионат Казахстана состоит из 6 этапов, чтобы зачет, нужно выступить в 4 этапах. В первую очередь, это мое хобби, второе, я люблю «УАЗ». Я на нем водительские права получил когда-то. Как вся техника, он ломается, но его надо любить.

Автомобили, которые соревновались в профессиональных категориях, вышли на кольцевую гонку в числе последних. До старта участники приводили своих железных коней в порядок после предыдущих соревновательных дней. 26 и 27 мая они состязались в ночном и дневном GPS-ориентировании в специально отведенной для этого местности.

Дарья Пышмынцева