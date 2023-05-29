Еркебулан Мамбетов: Отсидеться я не могу, если взялся — надо делать

Сегодня Еркебулан Мамбетов является секретарем Комитета по аграрным вопросам Мажилиса, отстаивая интересы работников АПК, но и не только.

Первый депутатский запрос Мамбетова касался газификации региона. На контроле вопрос обеспечения сел водой, строительство дорог, развитие теплоэнергетики и так далее. В интервью Еркебулан Мамбетов рассказывает, какие он видит пути решения давних проблем, и формулирует главную, на его взгляд, задачу депутата Мажилиса.

Об агробизнесе и необходимости увеличения государственного субсидирования

Депутат рассказал, что в силу рода своей деятельности сразу попал в Аграрный комитет, основная функция которого рассмотрение вопросов развития агропромышленного комплекса страны в целом на законодательном уровне.

И отметил, что аграрный комитет, по сравнению с прошлым созывом, в этот раз достаточно активен, это замечает не только сам мажилисмен, но и его коллеги.

Говорилось и о том, что есть такое мнение, присущее рядовому гражданину страны, что государство вливает в аграрный сектор огромные деньги, а между тем это не совсем так. Еркенбулан Мамбетов отмечает, что помощь государства и финансирование агропромышленного комплекса это разные вещи – в первом случае речь идет о субсидиях, то есть невозвратных средствах, которые направляются на развитие отрасли, а во втором о возвратных средствах, когда государство дает руководителям агроформирований деньги под льготные проценты.

В этой связи депутат считает, что субсидирования (которое составляет сегодня несколько процентов от ВВП страны) не хватает для того, чтобы отрасль активно развивалась.

О конкурентоспособности, продовольственной безопасности и об экспорте

На вопрос считает ли депутат, что необходимо увеличивать субсидирование агропромышленного комплекса государством, Мамбетов отвечает положительно, ведь если сравнить Казахстан с соседними государствами, где субсидирование отрасли составляет 10-15 процентов от ВВП, такой низкий процент будет влиять на конкурентоспособность страны и, как следствие, на продовольственную безопасность.

Мажилисмен упоминает недавние запросы связанные с тем, что дешевое зерно из России давило на казахстанский рынок и говорит о том, что запрет серого ввоза зерна автотранспортом было запоздалой мерой, которая смогла лишь немного приостановить падение цен.

Об обеспечении водой сел и об отсутствии должного контроля

Еркенбулан Мамбетов считает, что причиной сорванных проектов по водоснабжению является то, что Комитет водного хозяйства сейчас находится при Министерстве экологии, а не при Министерстве сельского хозяйства. Такая плохо выстроенная вертикаль, с точки зрения депутата, является причиной отсутствия должного контроля.

О газификации

Депутат рассказывает, что относительно газификации, получил ответ на свой депутатский запрос на имя первого заместителя Премьер-Министра РК. В ответе говорилось о двух вариантах – об обеспечении своим газом с юга по двум линиям и сотрудничество с РФ. Но мощности основной магистрали, которая обеспечивает южные области (не говоря о северных), уже сегодня используются на 106%. До конца года рассматривается вопрос о проведении второй нитки, но вариант поставки газа из России все еще рассматривается.

О паритете государства и бизнеса во вложениях в развитие сел

Отвечая на вопрос о том, какое соотношение во вложениях в развитие сел должно сохраняться у государства и бизнеса, ведь села с крупными предприятиями развиты традиционно лучше, мажилисмен отмечает, что в идеале бизнес должен заниматься бизнесом, а государство развитием инфраструктуры, обеспечением и так далее.

Депутат рассказывает, что строительство дорог и прочие крупные проекты, которые требуют вливания значительных средств, которых даже у крупного бизнеса может не найтись, должны оставаться на стороне государства. Но бизнес может заниматься социальной сферой.