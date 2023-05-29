31 мая — День памяти жертв политических репрессий. В Казахстане несправедливо осудили более 100 тысяч человек. Из них около четверти получили смертные приговоры. Память о жертвах политических репрессий и голода будет жить в веках. В ноябре 2021 года в Казахстане создали государственную комиссию по полной реабилитации жертв политических репрессий. Согласно указу главы государства при ней открыли региональные рабочие группы. Они занимаются поиском людей, которые еще не реабилитированы. Директор института социально-гуманитарных исследований «Рухани жаңғыру» Kozybayev University Зауре Картова считает работу комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий очень важной.

ЗАУРЕ КАРТОВА, директор института социально-гуманитарных исследований «Рухани жаңғыру» Kozybayev University:

— Народ Казахстана пережил такие трагедии, как голод 20-30 годов, депортацию народов, на территории РК находились «Алжир» и «Гулаг», где содержалось около 5 млн человек. Казахстанцы должны помнить свою историческую память, мы должны сохранить историческое сознание. Важно понимать, что такие события не должны повториться.

Дарья Пышмынцева