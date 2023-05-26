Спартакиада среди госслужащих проходит в Петропавловске

Сменили рабочую форму и деловые костюмы на кимоно. В рамках областной спартакиады среди госслужащих состоялся турнир по қазақ күресі. Первыми защищали честь своих ведомств Омирхан Канжигитов и Ерлан Ташимов. Весовая категория — 74 кг.

Оба бойца в хорошей физической форме, их движения умелые. Но, стойкость и силу лучше продемонстрировал боец в красной форме. Бой закончился спустя 1 минуту 48 секунд.



Омирхан Канжигитов занимается спортом уже 12 лет. Является чемпионом Казахстана по смешанным единоборствам. В этих соревнованиях принимает участие впервые.

ОМИРХАН КАНЖИГИТОВ, государственный инспектор Кызылжарской территориальной инспекции:

— Закончилось быстро, но соперник был неслабый. Я считаю, что я за счёт выносливости выиграл. Вначале вел себя уверенно, а потом устал и начал поджимать. Думаю, самое сложное — подойти с «холодной» головой, разумно. Не гореть на таких соревнованиях.

Вышел на татами Омирхан не один раз. Турнир проходит по круговому типу. Во второй схватке победу борец одержать не сумел. Она оказалась в руках представителя департамента госдоходов. Всего участие в соревнованиях по қазақ күресі принимают 6 команд. В каждой — по 13 человек.

АЛИБЕК ГОСМАНОВ, судья соревнований:

— По правилам, если борец не наберет очков в течение 5 минут, то они продолжат борьбу. Если же очков будет не хватать, то участники встают на весы. Кто легче, тот и победил. Весовая категория у нас — 74 кг, 90 кг, 100 и выше. В целом, такие состязания проходят ежегодно.

Продлятся состязания два дня. Помимо қазақ күресі госслужащие соревнуются ещё в 6 видах спорта.

Диана Салихова

