Полицейские запустили проект «Ребенок учится тому, что видит у себя дома»

Полицейские запустили проект под названием «Ребенок учится тому, что видит у себя дома». Направлен он на профилактику наркомании среди подростков. Семейные ценности — первая защита от дурного влияния.

ЗАРИНА ПОПОВА, оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— В рамках проекта о лучших школьниках и студентах под названием «Ребёнок учится тому, что видит у себя дома», сотрудники УПН совместно с управлением образования сегодня посетили семью, где отметили родителей благодарственным письмом.

17-летний Ержан Мулдаш с пятого класса занимается дзюдо. У него много медалей, грамот и дипломов. Отличник учёбы награждён медалью от Первого Президента РК. Стражи порядка посетили семью Ержана, чтобы вручить его родителям благодарственное письмо.

АЙНАГУЛЬ БАГРАМОВА:

— Ну, я Ержана учу быть добрым, отзывчивым мальчиком, чтобы уважал родителей, близких, друзей. Хочется, чтобы он всегда оставался человеком порядочным. Это вот как бы наш девиз.

Спорт, по мнению матери Ержана, способствует выработке лучших качеств. И это не только стремление к победе, но и умение достойно проигрывать. Перед глазами Ержана был хороший пример: оба его старших брата также занимались спортом.

АЙНАГУЛЬ БАГРАМОВА:

— Старший сын занимался боксом, занимал тоже призовые места, средний сын занимался футболом, а вот Ержан именно дзюдо, казакша курес, дреблингом. То, что ребёнок видит, в семье что-то происходит, он точно так же будет в жизни воплощать.

Стражи порядка и дальше планируют отмечать семьи, воспитавшие лучших школьников и студентов области. В переходном возрасте подростки особенно нуждаются в поддержке и понимании родителей для сохранения физического и нравственного здоровья. Пропаганде этой идеи и посвящён проект полицейских.

Камилла Карим