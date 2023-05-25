Во время своего выступления на Евразийском экономическом форуме Глава государства призвал к сосредоточению на базовых задачах развития Евразийского экономического союза.

Он отметил, что основой Союза является полномасштабная реализация Договора, с учетом базовых принципов равноправия, справедливой конкуренции и недискриминационного доступа к инфраструктуре. Президент выразил приверженность Казахстана этим принципам и подчеркнул, что прежде всего необходимо сосредоточиться на решении базовых задач сотрудничества в рамках Союза.

Он подчеркнул, что экономическая интеграция является средством развития экономик и благосостояния народов государств-участников, и главным мерилом успеха являются новые производства, технологии и рабочие места. Президент добавил, что другие сферы сотрудничества, которые упоминаются в Стратегии, имеют право на существование, но их следует рассматривать через призму экономики.