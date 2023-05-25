Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании II Евразийского экономического форума.

В своем выступлении Глава государства отметил важность развития инфраструктурной связанности, особенно коридоров Север-Юг и Запад-Восток, а также сотрудничества с третьими странами. Он подчеркнул, что Евразийский экономический союз должен сыграть важную роль в глобальной экономической реальности и взаимодействии с Китаем.

Президент также сообщил о запуске строительства логистического центра Казахстана в КНР и о планируемом железнодорожном сообщении на участке Бахты–Аягоз. Он подчеркнул важность развития мягкой инфраструктуры, включая цифровизацию и упрощение таможенного администрирования. Токаев отметил, что ЕАЭС должен уделять приоритетное внимание развитию международного сотрудничества и укреплению своего авторитета.