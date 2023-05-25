Депутаты Сената одобрили Закон «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов».

Этот протокол призван улучшить защиту прав лиц с инвалидностью в Казахстане. Ратификация протокола дает Казахстану возможность признавать компетенцию Комитета ООН по правам лиц с инвалидностью и рассматривать жалобы на нарушения их прав, предусмотренные Конвенцией.

Это означает, что лица с инвалидностью получат доступ к международному механизму защиты своих экономических, социальных и культурных прав. Ратификация протокола отражает стремление Казахстана к построению инклюзивного общества, где обеспечиваются равные возможности и защищаются права всех граждан. Этот шаг подтверждает соответствие Казахстана международным стандартам в области защиты прав инвалидов и подчеркивает его приверженность принципам инклюзии и равенства.