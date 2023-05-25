Более 2-х тысяч человек нарушили правила благоустройства в Петропавловске

Почти 2 400 административных правонарушений по линии благоустройства города выявили полицейские в этом году. 75 лиц привлекли к ответственности в виде штрафа на общую сумму 3 млн 276 тысяч тенге. Эти факты стражи порядка выявили в ходе рейдов. Полицейские в очередной раз напоминают жителям и гостям областного центра о соблюдении правил благоустройства.

КАНАТ ЖУМАБАЕВ, начальник ОМПС 1-го отдела полиции УП г. Петропавловска:

— Взыскано 45 квитанций на сумму 1 770 750 тенге. Процент взыскаемости составляет более 47-ми. В ходе подворного и поквартирного обхода в этом году проводилась работа по информированию и агитации населения, ИП, руководителей организаций о необходимости санитарной очистки прилегающей территории, домовладений и объектов собственности.

Алишер Ашимов