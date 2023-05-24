В Петропавловске приступили к замене уличного освещения. С начала недели такие работы ведутся на участке от моста на реке Есиль в районе Подгоры до Мамлютского контрольно-пропускного пункта. Трудится здесь компания «Аварийная служба». Специалисты меняют кабели и светильники. Дорогу будут освещать светодиодные фонари.

— Будет удобно, если будет мост освещаться, потому что видимость должна быть у каждого водителя.

— Тут мутные фонари, если будут ставить, как в сторону Мамлютки, то нужно.

Подрядчик обязуется завершить работы до конца недели. Всего специалисты установят 70 светильников. Аналогичные работы проведут и в других районах областного центра.

ЭЛЬМИРА САДВОКАСОВА, пресс-секретарь акима г. Петропавловска:

— Такие работы у нас будут проведены на улицах в микрорайоне Береке, Подгоре, Рабочем поселке. Мы охватим участок от контрольно-пропускного пункта в Бесколе до улицы Караванной. Это въезд в город в сторону Рабочего поселка. Это улучшит качество уличного освещения, т.е. свет будет намного ярче. Также это позволит снизить нагрузку на сеть уличного освещения.

Для этой работы выделено 200 млн тенге. Всего в 2023 году на улицах Петропавловска заменят более 700 светильников.

Дарья Пышмынцева