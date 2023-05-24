Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретился с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани на третьем Катарском экономическом форуме в Дохе. Смаилов передал приветствия и пожелания Президента Касыма-Жомарта Токаева и поздравил Катар с успешным Чемпионатом мира по футболу.

Он подчеркнул важность Катара как политического и экономического партнера Казахстана в арабском мире, отметив рост взаимной торговли и инвестиций. Премьер также выразил интерес в увеличении экспорта казахстанской продукции в Катар и расширении инвестиционного партнерства.

Со своей стороны шейх Тамим бин Хамад Аль Тани подтвердил готовность наращивать двустороннее взаимодействие по всем приоритетным направлениям.