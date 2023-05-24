Ответственность первых руководителей административно-территориальных единиц за низкие показатели Индекса благополучия детей хотят ввести в РК. Такие меры предусмотрены проектом Комплексного плана по защите детей от насилия и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы «Бала қорғау».

План предусматривает внедрение Индекса для измерения благополучия детей на местах и анализ проблемных зон совместно с местными исполнительными органами. Документ также предлагает ввести административную ответственность первых руководителей административно-территориальных единиц за низкие показатели Индекса.

Проектом предусмотрено усиление воспитательного компонента и комплексного обеспечения благополучия детей, а также разработка Кодекса родителей, который установит нормативные положения о родительских правах, обязанностях и ответственности. Эти меры направлены на реализацию системно-целостного подхода к защите прав и интересов детей в Казахстане.