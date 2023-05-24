Межведомственное совещание по защите бизнеса, под руководством генерального прокурора Берика Асылова, прошло сегодня в столице. Главная цель встречи — решение проблем предпринимателей и инвесторов. Был представлен Комплексный план совместных действий по защите бизнеса, включающий 44 мероприятия.

Результаты работы показали сокращение досудебных расследований в отношении предпринимателей, решение проблем снятия арестов с банковских счетов и отмену некорректных налоговых приказов. Также обсуждались вопросы цифровизации и улучшения взаимодействия с бизнес-сообществом.

Главный прокурор подчеркнул необходимость ускорения работы и создания положительного влияния на субъектов бизнеса.