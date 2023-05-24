Культурные объекты в Казахстане получат новое воплощение к 2030 году: будут построены 345 новых и отремонтированы 1420 действующих объектов. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, подчеркнув важность развития творческого потенциала населения, особенно детей.

Планы также включают модернизацию киностудии «Қазақфильм», привлечение иностранных компаний для съемок в Казахстане и поддержку анимационного кино. Министр также отметил стремление оцифровать и реставрировать казахстанские фильмы, распространять их на стриминговых платформах и создать условия для онлайн-кинотеатров.