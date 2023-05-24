Депутаты Мажилиса приступили к работе над законопроектом «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

Законопроект предусматривает установление мер по поиску, подтверждению происхождения, наложению обеспечительных мер, сохранению, управлению, реализации и возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

В результате принятия этих законопроектов ожидается восстановление социальной справедливости, повышение благосостояния населения, стимулирование добровольного возврата активов и устранение причин, способствующих незаконному приобретению активов.