Флору Казахстана представляют свыше 6 тысяч видов деревьев, кустарников и трав. Из них около 1,5 тысяч — лекарственные растения, 390 занесены в Красную книгу Казахстана. 110 видов — это реликтовые растения. В перечень лекарственных растений, вывозимых из Казахстана, входит 14 видов. И чтобы усилить охрану, воспроизводство и рациональное использование растительного мира, в начале года в Казахстане появился специальный закон «О растительном мире». О нём рассказали на пресс-конференции в СЦК. В частности о введении оплаты за растительный мир.

МАДИ НУРПЕИСОВ, руководитель управления развития лесного хозяйства МЭГПР РК:

— Введение платности за растительный мир — вопрос целесообразности. Потому что коммерческий сбор растительного мира может привести к деградации или уничтожению видов дикорастущих растений. Сборы, которые будут поступать, в дальнейшем используют для воспроизводства и увеличения площади и количества дикорастущих растений.



Айгерим Хамзина