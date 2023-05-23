С начала года полицейские области зарегистрировали 259 фактов интернет-мошенничества

С начала года на территории СКО стражи порядка зарегистрировали 259 фактов интернет-мошенничества. Из них около 70 преступлений удалось раскрыть, свыше 20 злоумышленников осудили.

ВИТАЛИЙ ПОДЧЕРНИН, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО:

— Согласно действующего законодательства РК за совершение данного правонарушения предусмотрена уголовная ответственность, за преступление средней тяжести до 4 лет лишения свободы, за преступления тяжкой категории — до 7 лет.

Правоохранители считают, что большую роль в борьбе с интернет-мошенниками играет профилактика. Кроме того, чтобы защитить североказахстанцев от сетевых аферистов, полицейские области создали пилотный проект «Киберпол». Стражи порядка занимаются мониторингом социальных сетей, сайтов с объявлениями, чтобы блокировать недостоверную информацию. Новый вид обмана по сети, связан с торговлей ценными бумагами.

ВИТАЛИЙ ПОДЧЕРНИН, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО:

— Примером является обращение 50-летней жительницы Петропавловска, которая нашла объявление в интернете о заработке на финансовой бирже. В объявлении она оставила личные данные, через несколько дней к ней поступил звонок от неизвестного мужчины. Он объяснил, что условием заработка является взнос в нефтяную компанию.

Кроме того, североказахстанке объяснили, что после трудоустройства, для вывода денежных средств, ей нужно будет платить страховку. Женщина следовала инструкциям работодателя, пока тот не пропал. Таким образом, она лишилась 1,5 млн тенге. Большие суммы отдают сетевым аферистам жители области, после телефонных разговоров с мошенниками. Они пытаются помочь близким, которые, по словам злоумышленников, попали в беду, спасти деньги на банковских счетах. Психолог Аяжан Аскерова уверена, что люди могут защитить себя от нападок мошенников, если постараются сохранять спокойствие во время беседы с ними.

АЯЖАН АСКЕРОВА, психолог:

— Когда на человека идет информация извне с давлением, с импульсом, он начинает теряться. Чтобы этого не допустить этого, нужно сосредоточиться, сделать глубокий вдох и выдох. Только после этого упражнения можно начинать воспринимать информацию по полочкам. Т.е. подумать о том, где находится ваш близкий человек или документ, о котором вам дает информацию мошенник. Только потом действовать.

Такой простой совет, по мнению эксперта, поможет североказахстанцам защитить себя от интернет-мошенников.

Дарья Пышмынцева

