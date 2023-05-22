Североказахстанцы вернулись из поисковой экспедиции «Долина»

Долгая дорога, десятки покоренных километров и как итог — 135 поднятых бойцов Великой Отечественной войны. Североказахстанские поисковики вернулись из международной экспедиции «Долина», которая проходила в Новгородской области РФ. Найти героев тех трагических лет, которые сложили головы на поле боя, и попытаться установить их данные — задача первостепенная. 6 представителей Петропавловского военно-патриотического клуба «Саланг» представили страну в известной поисковой экспедиции.

АЛЕКСАНДР АЗЕГОВ, руководитель ОО «Военно-патриотический клуб «Саланг»:

— Стояли мы в поселке Росино, недалеко от него. У местных задача, чтобы осенью они проведали, куда нам приехать и поработать. Там местность немножко болотистая и есть трудности в этом деле. Но мы уже знаем, что в этом месте были именно бои, какие части там сражались. А уже наша задача — найти этого бойца, как он во время войны погиб, упал и надо определить еще верховик он или в блиндаже, или в окопе.

Для Александра Азегова это уже 28 вахта памяти. Опытный поисковик знает, что делать на местности, а главное — для чего. Всего в экспедиции приняли участие 17 отрядов. Из рабочей атрибутики — руки и лопаты. Вместе легче и эффективнее. Так, общими силами отрядов были найдены останки 135 бойцов Великой Отечественной войны. Фиксировали размер обуви солдата, находили печки, осветительные приборы, фляжки.

АЛЕКСАНДР АЗЕГОВ, руководитель ОО «Военно-патриотический клуб «Саланг»:

— Во время войны это была Ленинградская область. Сейчас она Новгородская. Мы работаем в основном, где первая ударная армия, вторая. В этом районе свыше 800 тысяч без вести пропали. По всем данным, мы подняли уже почти 400 тысяч бойцов. Они и в этом году ещё нас наградили. За активный поиск получили 8 человек наших.

6 мая состоялась процедура захоронения в селе Ясная Поляна. Для Владимира Пекарского это уже 8 по счету экспедиция. И как всегда захватывает дух. Сейчас он вспоминает, как обустраивали свой быт в лесных условиях. Ведь работать предстояло 2 недели.

ВЛАДИМИР ПЕКАРСКИЙ, участник экспедиции:

— В первый день у нас была баня. Получается, 14 дней ты в лесах, в болотах, нужно соблюдать гигиену. Мы взяли немецкий блиндаж, выкопали, накаты со всех сторон сделали, печку поставили, полог и отрядами по 6-8 человек заходили мылись. В этом году интересно было работать. Обычно ты находишь ложечку или касочку, предмет быта какой-то, значит 90% где-то здесь должен быть боец. В этом году, например, я нашел крестик, противогаз, сразу у тебя прилив сил, адреналин, думаешь все, где-то здесь лежит боец. Потом 10 на 10 снимаешь, нет его, потом опять идешь — ложка, котелок, лопатка, ножик — опять думаешь, что здесь боец, но его нет. Вот так долгое время мы не могли зацепиться. Это в одно время азарт, в другое — ты же приехал за 2,5 тысяч км, чтобы бойца найти.

После трехлетнего перерыва из-за карантина эта экспедиция прошла на ура. Выполнили свой долг, подняли бойцов, привезли на малую родину найденные экспонаты. Каждая экспедиция — это дань памяти павшим солдатам Великой Отечественной войны.

Анастасия Кузнецова