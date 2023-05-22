Несуществующий магазин и завышенные цены: количество нарушений прав потребителей растет в СКО

Количество нарушений прав потребителей выросло в регионе стало больше в два раза. Специалисты связывают это с увеличением цен и активными онлайн-продажами. Они ведут постоянный мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары и регистрируют нарушения. К таким предпринимателям применяют отдельные наказания.

ЛЯЗЬМ МИЯШЕВА, заместитель руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей по СКО:

— Если нарушение впервые совершается, то идет предупреждение, в соответствии с административным кодексом. Если же деяние предусмотрено частью первой данной статьи, совершается повторно в течение года после наложения административного взыскания, то есть здесь уже идет штраф на субъекты малого предпринимательства — в размере 10, на субъекты среднего предпринимательства — в размере 75, на субъекты крупного предпринимательства — в размере 300 МРП.

Один из случаев связан с приобретением смартфона через онлайн-платформу. Покупателю пришла посылка, в которой оказалась дешевая копия айфона 14. На сайте указан адрес продавца — торговый дом «Квартал». Однако, магазина с таким названием на месте не обнаружили.

ЛЯЗМ МИЯШЕВА, заместитель руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей по СКО:

— В связи с этим, данное обращение было перенаправлено в правоохранительные органы. Хотелось бы отметить то, что нашим потребителям при заказе товаров, мы рекомендуем внимательно относиться к выбору продавца, интернет-страниц, где происходит продажа товаров, работ и услуг.

За 4 месяца текущего года в Департамент поступило 190 устных и письменных обращений от потребителей.

Анастасия Кузнецова

