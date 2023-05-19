СШ №42 Петропавловска присоединилась к республиканской акции «Моя школа против буллинга»

Масштабный республиканский челлендж «Мой класс против буллинга» проходил в стране до 19 мая. Сегодня школьники Казахстана выходят на флешмоб под названием «Моя школа против буллинга». Присоединилась к масштабной акции и средняя школа №42 Петропавловска. Откликнулись 230 учащихся с 8 по 11 классы. Главная цель мероприятия — привлечь внимание учащихся, родителей и педагогов к этой проблеме, формирование антибуллингового сознания и мышления у детей и подростков.

БЕКАЙДАР ШАЛАХАЕВ, директор СШ №42 г.Петропавловска:

— Учащиеся должны быть как дети одной семьи. Тогда они получат хорошее воспитание и хорошие знания в школе. Каждый педагог, утром встречая ребенка, смотрит на настроение, как он одет, обут. Школа — тот очаг культуры, который создает атмосферу для обучения и воспитания учащихся.

О том, что такое буллинг знает учащаяся 10В класса Виктория Конишевская. Сама девушка с подобным явлением не сталкивалась. А если и были разногласия с людьми, то могла дать отпор и всегда справлялась сама.

ВИКТОРИЯ КОНИШЕВСКАЯ, учащаяся СШ №42 г.Петропавловска:

— Дружелюбный класс. Помогаем друг другу, если нужно. Я хорошо учусь, у нас понимание с учителями. Буллинг — это травля одного человека или нескольких. Это ущерб человеку моральный или физический. Буллинг приносит очень тяжелую травму подростку, многие не выдерживают и могут быть очень плохие последствия. Если кто столкнулся с буллингом, тому нужна психологическая помощь. Нужна прежде всего поддержка родителей. Люди должны внимательно относиться к людям, потому что мы все можем с этим столкнуться, надо помогать друг другу всегда.

Оказание той самой психологической помощи и поддержки в школе — обязанность педагога-психолога. В СШ №42 на 742 учащихся таковых трое. Оксана Кахраманова говорит, что по результатам работы выявлены несистематические разногласия между учащимися, но буллинга в школе, к счастью, нет.

ОКСАНА КАХРАМАНОВА, педагог-психолог СШ №42 г.Петропавловска:

— Школа есть школа. Много детей разного возраста. Естественно, у них возникают конфликты. По поводу буллинга мы проводим профилактику. Это тренинги с детьми, родительские собрания, работа с педагогами. Были встречи у нас с представителями гороно, ювенальной полиции. Проводим тестирование на самооценку, на социальный статус ребенка в классе. По результатам диагностики мы работаем с детьми и проводим индивидуальные консультации.

На такие консультации к школьным психологам учащиеся приходят часто. Дети открытые и всегда идут на контакт. Двери же педагогов-психологов школы открыты не только для детей, но и для родителей и учителей.

Анастасия Кузнецова

