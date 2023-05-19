Состояние малокомплектных школ обсудили на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию

Первое выездное заседание Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию прошло в Петропавловске. В нем приняли участие его председатель Асхат Аймагамбетов, первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова, мажилисмены, директора школ, ректоры вузов разных регионов страны. Наш регион выбран местом проведения этого заседания не случайно. 80% школ области являются малокомплектными.

АСХАТ АЙМАГАМБЕТОВ, председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию:

— Мы говорим о том, какие Парламенту нужно принять законодательные поправки для того, чтобы решить актуальные проблемы малокомплектных школ. В целом, когда мы говорим о сельском образовании, мы не должны обобщать. Конечно, разница имеется. Но, например, если мы сравним качество знаний сельских школ СКО с качеством знаний городских школ Кызылорды, Мангыстау, Туркестана, мы увидим, что качество образование сельских школ СКО выше. Парламент, Мажилис, Комитет подготовили законодательные поправки. Мы сегодня хотим с отделами образования, директорами школ, педагогами обсудить эти поправки.

Всего в Казахстане в малокомплектных школах учатся почти 4 млн детей. 40% учреждений образования страны относятся к этой категории. В таких школах не хватает педагогов, сильно проседает материально-техническая база, есть проблемы с интернетом и не только.

НУРГУЛЬ ТАУ, секретарь Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию:

— Токушинская школа-гимназия по классам химии, лаборатории, как там работают не понятно, даже воды нет. Это опорная школа, дальше мы поехали в село Тюменку в малокомплектную школу. Там, если честно, очень хорошо. Всего 32 ученика, но там действительно учителя работают.

Учителя в таких школах не остаются без внимания и поддержки, отметила первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова. По ее мнению, очень важно сохранить отечественные малокомплектные школы, планомерно решая проблемы, которые в них существуют.

ШОЛПАН КАРИНОВА, первый вице-министр просвещения РК:

— Мы вносим изменения и совершенствуем образовательные программы. В случае с сельскими малокомплектными школами мы понимаем, что сегодня нужно методическое, менторское сопровождение. В части планирования и оценивания уроков и обеспечения результативности. По интернету есть комплексная работа, которую ведет Министерство цифрового развития. Есть определенный план, по которому будут обеспечиваться школы.

Шолпан Каринова добавила, что, несмотря на существующие проблемы, в малокомплектных школах ребятам дают качественные знания. Это показывают, как отечественные, так и международные исследования. Одно из них провели в 2021 году. Согласно этому исследованию учащиеся малокомплектных школ северного региона, по качеству получаемых знаний, заняли второе место по стране. После решения существующих проблем этот показатель может стать еще выше.

Дарья Пышмынцева

