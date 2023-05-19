Мобильное приложение «Infobus» снова начнёт работать в Петропавловске. Платформа позволяет отслеживать передвижение автобусов и маршруток в режиме онлайн. Только вот почти 2 года назад приложение перестало работать. Им пользовались многие горожане, которые просили вернуть удобную платформу.

СЕРИК СЕРГАЗИН, заместитель директора ТОО «KazInterSoft»:

— В течение 4 дней мы осуществляли монтаж GPS-трекеров во все автобусы города. На данный момент 95% подвижного состава уже оснащено датчиками. Мобильное приложение уже полностью работает. Мобильно приложение совершенно бесплатно. Можно скачать на «Play Market» и «App Store».

Приложение осталось таким же, как раньше. Сохранена и удобная функция, благодаря которой можно просматривать сразу до 5 маршрутов на карте. Помогает система и следить за качеством работы перевозчиков.

АДИЛЬБЕК АУБАКИРОВ, заместитель акима г.Петропавловска:

— Мы видим движение всех автобусов, интервал, количество, пробеги. Это позволяет отслеживать качество работы городского транспорта. И немаловажно контроль за субсидированием. Мы с 2021 года начали субсидировать общественный транспорт. Эти данные нам нужны для подсчёта эффективности работы общественного транспорта.

После планируют в городе и восстановить работу электронных табло. Раньше они, хоть и недолгий период, показывали время до прибытия автобусов.

Айгерим Хамзина