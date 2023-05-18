В Мамлютском районе приступили к посевной кампании

Автоматизированный, высокофункциональный посевной комплекс «Джон Дир» работает в поле ТОО «Новомихайловское-2003» уже третий день. За рулем механизатор Александр Помазов. Технику знает как свои пять пальцев — в поле трудится уже более 40 лет. Говорит, переходить от советских тракторов на такую современную технику было несложно. Ранее прошел обучение. В кабине — кондиционер, а на панелях — информация о высеве и навигация.

АЛЕКСАНДР ПОМАЗОВ, механизатор ТОО «Новомихайловское-2003», Мамлютский район:

— Я работал на другом комплексе с 2007 года, на этом третий сезон вот работаю. Тоже был Джон Дир колесный, теперь гусеничный. У меня отец механизатором работал всю жизнь, я работаю, сын у меня работает на таком же тракторе, рядом здесь сеет тоже. Труд в сельском хозяйстве никогда не был легким, втягиваешься, работаешь, другого мы уже не будем делать.

И так 40 механизаторов товарищества работают в поле день и ночь в две смены. В строю — 5 посевных комплексов.

ОЛЕГ ЩЁГОЛЕВ, главный специалист по учету и контролю ТМЦ ТОО «Новомихайловское-2003», Мамлютский район:

— Посевных площадей у нас 10 тысяч, будем в этом году все засевать. Начали с овса — 114 га, горох — порядка 300 га уже посеяли. В этом году мы взяли новый посевной комплекс с тягачем. Семена мы сами заготавливаем, единственное, закупаем у научных институтов семена. Гороха — порядка 700-800 га каждый год сеем, льна — полторы тысячи, 5-6 тысяч зерновых — это пшеница, полторы тысячи — рапса.

Чтобы урожай порадовал, вместе с семенами вносят и удобрения. Их подготовили в объеме порядка 800 тонн. В этом году планируют использовать помимо сухих удобрений и жидкие — для льна и пшеницы. В общем, работа как всегда кипит. Хотя последние годы были засушливыми, урожай с применением новых технологий и удобрений в товариществе получают хороший. Например, по зерновым культурам в прошлом году хозяйство получило больше 25 центнеров с гектара.

Посевная идёт и в другом товариществе Мамлютского района — КТ «Мамбетов и К».

ОЙРАТ НУРМАГАНБЕТ, главный директор КТ «Мамбетов и К» , Мамлютский район:

— В нашем хозяйстве посевная площадь — 27 тысяч гектаров. Из них 3,5 тысячи — кормовые культуры, 5-6 тысяч — масличные, 16-17 тысяч — зерновые. Сегодня задейстованы 4 посевных комплекса современных. Ещё на полную мощность мы не вышли потому, что земля еще сыроватая, но через 2-3 дня выйдем на полную мощность.

В этом году в товариществе на обновление техники потратили порядка 1 млрд 200 млн тенге. В посевной задействовали 2 полевые бригады из 60 человек. Механизаторы находятся в поле по 12 часов в две смены. Среди них — Алексей Черешко. В поле трудится более 30 лет. Говорит, условия в хозяйстве хорошие, заработная плата тоже, да и современная техника заметно облегчает работу в поле.

АЛЕКСЕЙ ЧЕРЕШКО, механизатор КТ «Мамбетов и К», Мамлютский район:

— У меня отец всю жизнь проработал механизатором, так и я проработал. 0.29 Начинали мы с гусеничной, сейчас вот техника, сама разворачивается. Вообще на пшеницу сегодня первый день вышли, горох, семечку посеяли.

Закончить посевную в товариществе планирует к 5 июня. Чтобы урожай получился хорошим, используют жидкие и минеральные удобрения от местных производителей. В прошлом году здесь получили 20 центнеров урожая зерновых с гектара и порядка 15 центнеров масличных культур с гектара.

Анастасия Кузнецова

