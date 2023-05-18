Полицейские рассказали медикам об уловках интернет-мошенников

О самых распространённых видах интернет-мошенничеств рассказали полицейские персоналу второй городской поликлиники. В

Петропавловске почти каждый день регистрируются случаи онлайн-мошенничеств. Мало кто из нас не получал звонок от сетевых аферистов. Потому сотрудники полиции регулярно проводят встречи с трудовыми коллективами.

ЖЕНИС АБИЛЕВ, директор городской поликлиники №2:

— Наши сотрудники доверяли свои финансы мошенникам. Конечно, это актуально в наше время, потому что электронные и другие виды мошенничества существуют, ежедневно каждый сотрудник подвергается такой опасности.

Предоплата за несуществующие товары и «звонок из банка». Это самые популярные схемы мошенников. Они внушают доверчивым североказахстанцам, что их финансам угрожает опасность и уговаривают взять крупные кредиты, чтобы перевести деньги на специальный счёт. Часто они просят сообщить разовый пароль, приходящий по SMS. Делать это категорически нельзя, такой пароль открывает полный доступ к банковским счетам, говорят полицейские.

ТАЛГАТ СМАГУЛОВ, начальник второго отдела УП г.Петропавловска:

— Сегодня провели встречу с медицинским персоналом, где мы сообщили и профилактировали данный вид интернет-мошенничеств, чтоб наши граждане не попадались на уловки мошенников. При каждом таком случае убедительная просьба звонить на горячую линию «102», либо в банки или обращаться по месту проживания в отделы и пункты полиции.

Нельзя доверять личные и банковские данные посторонним. А любую информацию, касающуюся финансов, которую вам сообщают неизвестные лица, нужно перепроверять по официальным каналам, предупреждают полицейские.

Айгерим Хамзина

