В Казахстане проходят обсуждения проекта закона о реформе жилищной политики.

Представители парламента и других государственных органов обсуждают предложения, направленные на совершенствование системы обеспечения жильем.

Одной из ключевых мер, предусмотренных законопроектом, является создание Центра обеспечения жильем. Центр будет служить единой системой, которая интегрируется с государственными базами данных и позволит гражданам получать необходимые услуги по вопросам жилья в одном месте. Такой подход снизит неудобства и упростит процесс получения и подтверждения статуса «нуждающегося в жилье» и займов на жилищные нужды.

Кроме того, законопроект предусматривает более справедливое распределение жилья в зависимости от даты постановки на учет и уровня дохода граждан.

Основная цель законопроекта состоит в обеспечении справедливого доступа к государственной поддержке для всех нуждающихся граждан.