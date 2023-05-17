В Акорде под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2022 год.

Президент заслушал отчеты о реализации денежно-кредитной политики, обеспечении финансовой стабильности и активах Национального фонда. Отчеты указывали, что в 2022 году долларизация снизилась до 31,6%, объем кредитования банками второго уровня экономики увеличился на 23,3%, а кредиты бизнесу выросли на 13,9%. Кредиты экономике в расширенном определении выросли на 21,7% и достигли 28,9 трлн тенге к началу 2023 года. Кроме того, международные резервы Казахстана увеличились на 1,2 млрд долларов, достигнув 90,8 млрд долларов в 2022 году.

Рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings подтвердили суверенный рейтинг Казахстана на уровне «ВВВ» с прогнозом «стабильный».

Однако, Токаев отметил, что инфляция, макроэкономическая и энергетическая нестабильность остаются основными проблемами экономики.