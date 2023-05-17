Онлайн — конкурс к 130-летию Магжана Жумабаева проходит в областной библиотеке им. С. Муканова

К 130-летию поэта Магжана Жумабаева в областной библиотеке им.Сабита Муканова проводится онлайн -конкурс под названием «Өлең — менің шолпаным, айым,күнім». Принять участие в нем могут все желающие. Возрастная категория участников — от 6 до 21 года.

КАЙЫРЖАН МАЛИКОВА, руководитель отдела областной библиотеки им. С. Муканова:

— Любые стихи Магжана Жумабаева необходимо прочесть на видео не более 3 минут. Также можно снять видео на фоне природы или какой — нибудь декорации, затем опубликовать на своих личных страницах в Instagram под хештегом «Өлең — менің шолпаным, айым,күнім». Обязательно нужно отметить аккаунт нашей библиотеки.

Конкурсы в онлайн -формате в библиотеке проводят не впервые, и с каждым годом количество участников становится больше.

КАЙЫРЖАН МАЛИКОВА, руководитель отдела областной библиотеки им. С. Муканова:

— Первый онлайн — конкурс мы провели во время пандемии. Тогда не только библиотеки, а все сферы деятельности перешли на онлайн-формат. И тогда ко мне пришла идея провести конкурс к 175-летию Жамбыла Жабаева. А в прошлом году ко Дню языков народов Республики Казахстан, условия были такими же, как и в этом году.

Итоги озвучат в Instagram в прямом эфире 23 июня. Победителей наградят ценными призами, участников — грамотами.

Камилла Карим

